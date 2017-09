Dit moet je weten op maandagochtend 25 september

Wat moet je weten op maandagochtend 25 september? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Nieuwe inreisbeperkingen VS

Na Iran, Syrië, Libië, Jemen en Somalië heeft de Amerikaanse regering nog drie landen toegevoegd aan de lijst van naties met een inreisverbod. Ook burgers uit Noord-Korea, Tsjaad en Venezuela lopen straks tegen beperkingen aan wanneer ze de Verenigde Staten binnen proberen te komen.

Het huidige inreisverbod verloopt zondag (lokale tijd) en de nieuwe maatregel gaat pas op 18 oktober in. Dat zou moeten voorkomen dat reizigers worden overvallen door de nieuwe maatregel. Donald Trump geeft aan blij te zijn met de uitbreiding: „Amerika veilig maken heeft voor mij de hoogste prioriteit", aldus de Amerikaanse president.

Duitse verkiezingen: CDU grootste, AfD derde

Bij de Duitse verkiezingen is het CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel weinig verrassend de grootste partij geworden. De christelijke partij verloor wel 8,5 procentpunt, maar is met 33,0 procent nog altijd verreweg de grootste partij in Duitsland.

Het rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) heeft 12,6 procent van de stemmen behaald en is daarmee de derde partij van Duitsland geworden.De partij mag daardoor voor het eerst plaatsnemen in het Duitse parlement.

VS bombarderen IS-kamp in Libië

De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op een kamp de terreurorganisatie Islamtische Staat in Libië. Daarbij zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse bombardementen in het Noord-Afrikaanse land sinds de inauguratie van president Donald Trump.

Man opent vuur op kerkgangers Nashville

Een man met een skimasker op heeft zondagavond in een voorstad van Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee het vuur geopend op kerkgangers. Daarbij is in ieder geval één vrouw om het leven gekomen. Zes anderen raakten gewond. Het motief van de schutter, volgens de politie een 25-jarige zwarte man, is nog onduidelijk.

Wat er verder in het nieuws is

Veel cybercrime niet gemeld

Het aantal mensen dat naar de politie, bank of een andere instantie stapt na de dupe te zijn geworden van cybercriminaliteit is nog verder afgenomen. Vijf jaar geleden deed nog een derde van de mensen melding, nu is dat een kwart.

Vorig jaar zijn er naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek 2,5 miljoen Nederlanders de dupe geworden van deze vorm van criminaliteit. Onder jongeren ging het daarbij vooral om cyberpesten, bij oudere slachtoffers meer om hacken en fraude.

'Mkb'ers kunnen miljoenen mislopen'

Een forse groep mkb'ers dreigt de beloofde compensatie voor hun renteswaps mis te lopen, omdat de gedupeerden hun bedrijven nog niet voor een vergoeding hebben aangemeld. Dat meldt Renteswapschadeclaim. De deadline is eind deze maand.

Renteswaps zijn ingewikkelde financiële producten die banken aan duizenden ondernemers hebben verstrekt. Daardoor zijn veel ondernemers in financiële problemen terechtgekomen. Daarom werd vorig jaar een grote compensatieregeling in het leven geroepen. Het is voor de mkb'ers echter niet altijd duidelijk dat je je soms moet aanmelden. Bij swaps die tussentijds zijn afgekocht of aangepast berekent de bank bijvoorbeeld niet automatisch de vergoeding. Het zou ook meespelen dat de banken maar weinig vaart maken met het versturen van compensatievoorstellen aan hun klanten.

'Patiënten gebruiken keuzemogelijkheden zorg nog niet'

Veel patiënten gebruiken de keuzemogelijkheden van de zorg nog niet. Mensen volgen een doorverwijzing vaak direct op, zonder zelf op onderzoek uit te gaan naar een beter alternatief. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar, het voormalige TNS NIPO, in opdracht van het Zilveren Kruis. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1400 mensen.

Stef Groenewoud van het UMC Nijmegen verklaart: „Veel patiënten hebben een groot vertrouwen in hun huisarts en leggen daarom bewust de regie bij hem of haar neer. Mijn advies is, gebruik dat vertrouwen om samen het gesprek aan te gaan over de keuzes binnen het zorgtraject."

Wat er staat te gebeuren

Nieuw Brexit-overleg tussen Brussel en Londen

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hervatten maandag in Brussel hun onderhandelingen over de Brexit. Dat overleg was een week uitgesteld vanwege de Brexit-toespraak van premier Theresa May in Florence.

De EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier noemde de toespraak constructief, maar wil graag meer uitleg bij de woorden van May. Barnier ontvangt daarom Brexitminister David Davis maandag in het hoofdgebouw van de Europese Commissie. De nieuwe ronde duurt vier dagen.

Eerste mariniers verhoord over beruchte treinkaping

Na de verhoren van dinsdag en donderdag zijn er vandaag opnieuw verhoren over de treinkaping in 1977. Daarbij zouden bij de beëindiging een aantal van de Molukse kapers zijn doodgeschoten, terwijl ze al weerloos en zwaargewond op de grond lagen.

De marinier is om de persoonlijke levenssfeer en veiligheid te beschermen alleen zichtbaar voor de rechtbank. De zaak is inmiddels al verjaard, dus de mannen kunnen niet meer vervolgd worden voor hun daden. De nabestaanden zeggen dat het voor hen gaat om waarheidsvinding.

Het weer

Vandaag is er een mix van wolken en zon. Met name in het oosten van het land moet men rekening houden met bewolking en enkele buien. Qua temperatuur zit het wel helemaal goed: het wordt 17 tot 20 graden.