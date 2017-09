Dit moet je weten op dinsdagochtend 26 september

Wat moet je weten op dinsdagochtend 26 september? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Meerderheid voor een onafhankelijk Koerdistan

Een grote meerderheid van de kiezers heeft bij het omstreden onafhankelijkheidsreferendum in de Koerdische regio in Noord-Irak voor 'ja' gestemd. Op basis van de eerste tellingen denkt de kiescommissie in Erbil dat meer dan 90 procent voor een onafhankelijk Koerdistan heeft gekozen. De opkomst bedraagt volgens voorlopige cijfers ongeveer 72 procent. De definitieve uitslag wordt binnen een paar dagen bekendgemaakt.

Als het echt bij een ja blijft, willen de Iraakse Koerden gaan onderhandelen met de regering van Irak. Toch ziet het er niet goed uit voor de Koerden, omdat de Iraakse premier Abadi het referendum niet wil erkennen. Het zou ongrondwettelijk zijn.

Niet alleen de regering van Irak, maar ook Iran en Turkije zijn fel tegen het onafhankelijkheidsreferendum. In deze landen wonen eveneens veel Koerden. Turkije heeft zelfs gedreigd met militair ingrijpen.

Opnieuw te weinig steun aan alternatief Obamacare

Alweer lijkt er onvoldoende steun te zijn voor het plan om de Obamacare in de Verenigde Staten te vervangen. Maandag keerde de Republikeinse senator Susan Collins zich tegen het nieuwe wetsvoorstel dat de Obamacare terugdraait en vervangt. Trump zou alles uit de kast hebben gehaald om haar alsnog te overtuigen. Volgens Collins hebben de president, de vice-president en minister Price haar allemaal maandag gebeld. Haar grootste bezwaar is dat er zo veel bezuinigd wordt op het zorgprogramma voor de armste inwoners van de Verenigde Staten, namelijk 1000 miljard dollar.

Al eerder keerden de Republikeinse senatoren John McCain en Rand Paul zich tegen het zorgplan. Nu Collins zich ook tegen het plan heeft gekeerd, lijkt het gedoemd te mislukken. De Republikeinen hebben een meerderheid van twee zetels in de Senaat, maar met drie tegenstemmers uit de eigen partij kan het plan moeilijk doorgaan.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Boswachters komen in actie voor collega's

Nederlanders boswachters komen in actie voor hun collega's op andere plekken in de wereld. Ze bieden vandaag een petitie aan de Tweede Kamer aan waarin ze Nederland oproepen mee te werken aan een VN-mensenrechtenverdrag voor bedrijven. Het verdrag moet bedrijven verplichten de rechten van burgers te respecteren.

De boswachters benadrukken de situatie van hun collega's in landen als Colombia en de Filipijnen. Daar zijn ze steeds vaker slachtoffer als ze de natuur proberen te beschermen tegen grootschalige landbouw, mijnbouw of andere bedreigingen. In 2016 zou het geweld aan zeker tweehonderd mensen het leven hebben gekost.

De petitie is ondertekend door 30.000 burgers en 25 natuur- en mensenrechtenorganisaties.

Linda de Mol krijgt eerste kinderpostzegels

De kinderpostzegelactie begint officieel woensdag pas, maar dinsdag ontvangt Linda de Mol alvast de eerste postzegels en kaarten. Met de opbrengst van de actie wordt onder meer de naar haar genoemde foundation gesteund, die zich inzet voor de armste kinderen in Nederland. Dit jaar staan er afbeeldingen van de stripfiguren Jan Jans en de kinderen op de postzegels. Het is een eerbetoon aan de tekenaar Jan Kruis die in januari dit jaar overleed.

Opnieuw zware klus voor Feyenoord in Champions League

Feyenoord speelt dinsdagavond tegen Napoli in de Champions League. En dat ziet er niet al te rooskleurig uit voor de kampioen van Nederland. Napoli behoort tot een van de best voetballende ploegen van Europa. Dat niet alleen: ook mist de club de spits Nicolai Jørgensen en verdediger Eric Botteghin.

Het was een dramatische start voor Feyenoord in de Champions League. Eerder verloren de Rotterdammers in de eigen Kuip met 0-4 van Manchester City. Ook hadden ze dit weekend geen goede generale repetitie. De thuiswedstrijd tegen NAC Breda ging met 0-2 verloren.

Wat er verder in het nieuws is

Consumentenbond roept op tot transparantie patiëntenkosten

De Consumentenbond roept ziekenhuizen en zorgverzekeraars op hun tarieven openbaar te maken. Volgens de bond kunnen mensen honderden euro's besparen als ze bewuster omgaan met hun eigen risico. Maar dat is moeilijk als de tarieven van de zorgkosten geheim zijn.

Puerto Rico zwaar in de problemen volgens Trump

Trump was in de nacht van maandag op dinsdag weer eens lekker actief op Twitter. Dit keer ging hij los op Puerto Rico, waar orkaan Maria net langs is geweest. Het eiland zit volgens Trump diep in de problemen, omdat Maria enorme schade heeft aangericht. Niet alleen door alle kapotte infrastructuur, maar ook de gigantische schuld die nog openstaat bij Wall Street. Ondanks dat is hebben voedsel, water en medicijnen momenteel de hoogste prioriteit.

Avans opnieuw beste hogeschool

Avans Hogeschool is opnieuw gekozen tot de beste hogeschool van Nederland. Gevolgd door Windesheim in Zwolle en Almere en de Hanzehogeschool in Groningen. Dat blijkt uit de Keuzegids Hbo 2018 die vandaag verschijnt. Business school IVA in Driebergen staat op nummer één van de kleinere hbo-scholen.

Het weer

De dag start grijs met lage bewolking en op veel plekken nevel of mist. In de middag is is er veel ruimte voor de zon. In het oosten en noorden is wat meer bewolking aanwezig. Vooral het noordoosten maakt kans op een bui. Het wordt 16 tot 20 graden.