Tv-fragment: Zonderland emotioneel om familie in Rio

In Londen won Epke Zonderland goud, maar in Rio de Janeiro ging het net mis voor de Friese turner. In de olympische finale kwam hij tijdens zijn tweede vluchtelement ten val. Dit tot ontzetting van heel Nederland en ook zijn familie.

Zijn vrouw en zijn broers op de tribune leefden enorm mee met Zonderland en toen hij hard viel, zag je ook duidelijk bij hun de emotie. Toen Epke Zonderland tijdens Linda's Zomerweek met die beelden geconfronteerd werd, had hij het wel even lastig.

Verdriet in hun gezichten

„Het doet wel wat met je hoor, door het verdriet wat je dan in hun gezichten ziet", erkent de turner. „Ik had al wat tijd om het te verwerken na mijn oefening, er kwamen er nog een aantal. Dan denk je aan de voorbereiding die je hebt gehad en dan was ik eigenlijk al blij dat ik de finale had gehaald."

In het programma kwam ook zijn toekomst aan het bod. Zonderland is er namelijk nog niet over uit of hij doorgaat tot in Tokio, waar in 2020 de Olympische Spelen plaatsvinden. Hij wil namelijk alleen nog door als hij het gevoel heeft dat hij nog beter kan worden.