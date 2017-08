Tv-fragment: Ernstige Fallon maakt even geen satire

Normaal is het een en al lachen, gieren, brullen in de show van Jimmy Fallon, maar dit keer begon de Amerikaanse tv-host toch met een andere toon aan de uitzending. Ruim twee minuten lang gaf hij een relaas over de in zijn ogen zorgelijke situatie in de Verenigde Staten.

Verantwoordelijkheid

„Ook al is dit geen politieke show, het is mijn verantwoordelijkheid om op te staan tegen intolerantie en extremisme", zo begint hij zijn relaas. „Wat afgelopen weekend in Charlottesville is gebeurd, is gewoonweg afgrijselijk. Net als iedereen keek in naar het nieuws en zag de nazivlaggen en fakkels. Ik kreeg er gewoon buikpijn van."

Niet alleen als bekendheid, maar ook in zijn rol als vader was hij aangedaan. „Mijn dochters van twee en vier jaar oud speelden in de kamer ernaast en ik dacht: 'hoe kan ik aan hun uitleggen dat er zoveel haat is in deze wereld?' Ze weten niet wat haat is. Als ze naar de speeltuin gaan hebben ze vrienden van allerlei rassen en allerlei verschillende achtergronden. Ze spelen, ze lachen en ze hebben plezier. Maar als ze opgroeien hebben ze voorbeelden nodig die ze kunnen leren wat goed en wat fout is. Ze hebben leiders nog die een beroep doen op het beste in ons."

Trump

Daaropvolgend komt dan ook een sneer naar Donald Trump. „Dat onze president twee dagen nodig had om racisten en witte suprematisten te veroordelen is echt schandelijk. Het is belangrijk - zeker voor blanke mensen in dit land - om je hier tegen uit te spreken. Het negeren, is even erg als het steunen."

„Er zijn mensen die hun leven hebben gegeven om te zorgen dat deze haat zich verspreid. We moeten opstaan tegen dit kwaad, tegen racisme, en voor fatsoen en alles wat goed is. Om de volgende generatie te laten zien dat we niet zijn vergeten hoe lang mensen hebben gevochten voor mensenrechten. Dit kan niet. We kunnen niet zoveel stappen terug doen in de tijd", aldus Fallon.

De manier waarop Fallon zijn show opende was absoluut uniek. Veel hosts van gelijkaardige Amerikaanse shows - en Fallon zelf - hebben de voorbije maanden (of langer) al regelmatig aandacht gevraagd voor de in hun ogen kwalijke manier waarop Trump het land leidt (of voor de verkiezingen kon gaan leiden). Maar niet eerder werden daarvoor de grappen achterwege gelaten.