Dit moet je weten op maandagochtend 7 augustus

Wat moet je op deze maandagochtend 7 augustus weten? Metro zet het voor je op een rij.

DIT GEBEURDE ER VANNACHT

Oranje Leeuwinnen gehuldigd in Utrecht

De kersverse Europees kampioenen voetbal worden maandagavond gehuldigd in Utrecht. De Oranje leeuwinnen hebben zondagavond voor het eerst de Europese titel veroverd. De Nederlandse voetbalvrouwen speelden in een uitverkocht Grolsch Veste in Enschede. Ze wonnen met 4-2 van Denemarken.

De voetbalvrouwen stappen maandag in Utrecht bij Sterrenwacht op een boot die over de Stadsbuitengracht naar Lepelenburg vaart. In dat park maken de Europese kampioenen op het podium hun opwachting voor het Oranjepubliek. De huldiging is van 18.00 tot 20.30 uur en wordt rechtspreeks op tv uitgezonden.

Schippers en Vetter sprinten knap naar brons op WK

Na het EK-goud van de Oranje voetballeeuwinnen, pakten twee Nederlandse atletes zondagavond kort na elkaar bronzen plakken op de wereldkampioenschappen atletiek. Dafne Schippers heeft zondag bij de WK atletiek in Londen brons veroverd op de 100 meter. De Utrechtse topatlete liep een tijd van 10,96. Het goud was voor de Amerikaanse Tori Bowie in 10,85

,,Ik moest van ver komen. Dat was echt wel balen, want anders had ik 'm misschien kunnen winnen'', zei Schippers, die bij de NOS vertelde hoe haar start niet helemaal goed verliep, omdat er iets misging met het startblok.

Ook Vetter behaald Brons

Anouk Vetter verbaasde zichzelf met een sterke tweede dag op de zevenkamp op de WK atletiek in Londen. Het leverde de regerend Europees kampioene een bronzen WK-medaille en een nieuw nationaal record op. ,,Ik had het nooit hardop gezegd, mijn doel was top vijf. Dat had ik na de eerste dag uit mijn hoofd gezet'', gaf ze bij de NOS toe.

Verroeste steunbalk oorzaak ongeluk kermisattractie VS

KMP, de fabrikant van de kermisattractie waarde vorige maand in de Verenigde Staten een gebeurde, heeft zondagavond via social media een verklaring verspreid waarin de uitkomst van het onderzoek bekend werd gemaakt. Het ongeluk is veroorzaakt door ,,excessieve corrosie aan de binnenkant van de steunbalk van de gondel. Dit leidde uiteindelijk tot het catastrofale mankement, terwijl de attractie in bedrijf was'', zo is te lezen in het bericht op Facebook van KMG-directer Albert Kroon. Bij het ongeluk in de Amerikaanse stad Columbus kwam een 18-jarig man om het leven.

Zuid-Korea en VS willen samen druk op Noord-Korea opvoeren

Onder de juiste omstandigheden staan de Verenigde Staten en andere betrokken partijen open voor een dialoog met Noord-Korea. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson maandag tijdens een regionale veiligheidsbijeenkomst in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Volgens hem zijn de nieuwe sancties van de VN-Veiligheidsraad een krachtig signaal aan Noord-Korea.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak telefonisch met zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in. Ook Moon zei bereid te zijn tot een dialoog als het buurland zijn nucleaire programma stopzet. Volgens Trump was Moon zeer te spreken over de resolutie die unaniem door de Veiligheidsraad werd aangenomen. Ze spraken af om samen de druk op het regime in Pyongyang hoog te houden.

Grote brand verwoest kerk in Rotterdam

Een leegstaande kerk aan de Zaandijkstraat in Rotterdam is zondagavond door een grote brand verwoest. De brandweer rukte met groot materieel uit voor de uitslaande brand, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Door de houten vloeren en balken sloeg het vuur snel om zich heen. De spits van de kerktoren stortte door de brand in. Omdat de muren van het gebouw dreigden in te storten, werden zo'n twintig huizen ontruimd. Dertig mensen moesten de nacht in een hotel doorbrengen.