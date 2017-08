Dit moet je weten op maandag 21 augustus

Wat er vannacht gebeurde

Amerikaans marineschip botst met olietanker; 10 vermisten

De Amerikaanse torpedobootjager USS John S. McCain is maandag in aanvaring gekomen met een Liberiaanse tanker. Dat gebeurde in de Straat van Malakka, ten oosten van Singapore.

Volgens de Amerikaanse marine is een reddingsoperatie gaande, maar onduidelijk is of er slachtoffers zijn. Een helikopter van de Singaporese luchtmacht biedt ondersteuning. De torpedobootjager vaart op eigen kracht naar de haven van Singapore, aldus de US Navy.

De met geleide raketten uitgeruste torpedobootjager zou aan de bakboordachterzijde zijn geraakt door de 183 meter lange tanker Alnic MC en daardoor schade hebben opgelopen. Het marineschip was op weg naar de haven van Singapore.

115 migranten gered uit vrachtwagen Mexico

De politie uit de Mexicaanse deelstaat Veracruz heeft 115 migranten gered. Ze zaten achterin een vrachtwagen en waren in slechte conditie. Het zou onder meer om 41 minderjarigen gaan.

Er waren 55 mannen aan boord, 19 vrouwen, 23 jongens en 18 meisjes. De chauffeur van de truck en de bijrijder zijn gearresteerd.

De mensen achterin de truck probeerden illegaal de Verenigde Staten binnen te komen.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Klijnsma deelt mobieltjes uit

Staatssecretaris Klijnsma overhandigt mobiele telefoons aan door St. Leergeld uitgenodigde middelbare scholieren die het thuis niet breed hebben. De overhandiging is om 13.00 uur bij T-Mobile in Den Haag.

Rechtszaak ganzeneieren

Zes Fransen staan terecht omdat ze in april van dit jaar 45 ganzenkuikens zouden hebben gedood en ganzeneieren hebben geraapt. Toen ze werden aangehouden hadden ze ook levende ganzenkuikens bij zich in eendichtgeritste sporttas. Reden voor de ganzenjacht is niet duidelijk.

Partnermoord

In juli werd een 38-jarige vrouw uit Den Bosch aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar 39-jarige partner. Die kwam op 29 juni door messteken om het leven.

De steekpartij had plaats in de woning van het tweetal in de Wilgenstraat in Den Bosch. Agenten troffen er de overleden man aan, de vrouw was zwaargewond. Ze werd naar een ziekenhuis gebracht.

Door gesprekken met de vrouw hoopt de recherche helderheid te krijgen. De politie ziet haar zowel als verdachte als slachtoffer.

Verder in het nieuws

Scholen zijn weer begonnen

In het midden van Nederland zit de zomervakantie erop en worden de leerlingen na zes weken vrij weer op school verwacht. In veel gemeenten herinneren de bekende spandoeken met de tekst ‘De scholen zijn weer begonnen’ daaraan. Maar Veilig Verkeer Nederland (VVN) wijst automobilisten nog eens extra op de onverwachte manoeuvres van de jeugd als plotseling overstekende kinderen of slingerende fietsers. Volgens VVN zijn er in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar meer ongevallen met brugklassers.

Maandag 28 augustus gaan de scholieren in het zuiden van het land weer de schoolbanken in. De week daarna zijn de leerlingen in het noorden aan de beurt.

Prinses Alexia naar middelbare school

Prinses Alexia gaat maandag voor het eerst naar de middelbare school, het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, waar haar oudste zus prinses Amalia aan haar derde jaar begint. Prinses Ariane bezoekt van de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima nu nog als enige de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar.

Kwart minder mensenhandelaren veroordeeld

Vorig jaar hebben rechters 103 mensen schuldig bevonden aan mensenhandel, een kwart minder dan in 2015. Dat constateert de NRC op basis van gegevens die zijn opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak.

Het aantal veroordelingen vertoont voor het eerst sinds jaren een aanzienlijke daling. In 2012 werden 110 mensenhandelaren schuldig bevonden, in de daaropvolgende jaren lag het aantal veroordelingen achtereenvolgens op 156 (2013), 133 (2014) en 139 (2015).