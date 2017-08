Tv-fragment: Ajax-icoon Swart zingt Feyenoord-lied

Swart liet zich niet kennen en bleek bovendien de weliswaar niet al te lastige tekst prima te kennen, dit tot grote hilariteit van alle Feyenoorders die achter hem stonden. Het is overigens niet de eerste keer dat Swart hierop betrapt wordt. Een paar maanden terug overkwam het hem ook al.

Tijdens het Gala Voetballer van het Jaar liet de voormalig linksbuiten zich gaan en zong hij namelijk het Hand In Hand Kameraden van Feyenoord. En dat daad hij afgaande op de beelden niet eens met hele erge tegenzin.

Sjaak Swart staat bekend als Mister Ajax. Hij speelde uitsluitend voor de Amsterdammers en kwam tot meer dan zeshonderd wedstrijden in het eerste. Toch schaamt hij zich er klaarblijkelijk niet voor om de aartsrivaal toe te zingen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!