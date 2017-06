In beeld: verslagenheid na aanslagen Londen

Na de dubbele aanslagen zaterdagavond in Londen stromen uit de hele wereld steunbetuigingen aan de slachtoffers binnen. Premier Mark Rutte spreekt van een ,,laffe aanslag'' in Londen. Hij heeft zondag zijn condoleances overgebracht aan de Britse premier Theresa May en alle mogelijke steun toegezegd.

Cressida Dick, het hoofd van de Londense politie, bevestigde zondagochtend dat de terroristen na de aanslag met het busje op London Bridge zijn doorgereden naar Borough Market, waar ze met messen instaken op voorbijgangers.

Het onderzoek naar de achtergronden van de aanslag wordt mede uitgevoerd door antiterrorisme-eenheden. Dick zei dat ze nog niet op de hoogte was van de identiteit van de daders.

