Caféweetje: wat vieren we eigenlijk met Pinksteren?

Bij Pinksteren denk je wellicht al snel aan een extra vrije dag of Pinkpop, het jaarlijkse driedaags popfestival in Landgraaf. Maar wat vieren we eigenlijk tijdens het christelijke feest?

Pinksteren is afkomstig van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het feest wordt namelijk gevierd op de vijftigste en eenenvijftigste dag na Pasen, en tien dagen na Hemelvaart. Op deze dag herdenken christenen de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk.

Oogstfeest

De oorsprong van Pinksteren ligt in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel dat geschreven is in de tijd voordat Jezus Christus op aarde kwam. Om Pinksteren goed te kunnen begrijpen, moeten we dieper in het Bijbelse verhaal duiken. Het Pinksterfeest was oorspronkelijk een oogstfeest, ontstaan uit het Joodse Sjavoeot (Wekenfeest). Tijdens het Wekenfeest herdenken joden de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de Tien Geboden gaf. Uiteindelijk namen christenen de joodse feestdag over, nadat ze een overeenkomst zagen met het neerdalen van de Heilige Geest.

Op Goede Vrijdag wordt Jezus gekruisigd, nadat hij de dag ervoor (Witte Donderdag) door Judas is verraden. Jezus stief voor alle menselijke zonden, waardoor christelijke gelovigen toegang kregen tot God. Enkele dagen later herrijst Jezus uit de dood. Zijn opstanding markeert het begin van de Paastijd, waarin christenen vieren dat Jezus de dood heeft ‘overwonnen’.

Veertig dagen na de wederopstanding gaat Jezus alsnog naar de hemel (‘Hemelvaart’). Jezus belooft dat hij de Geest van God, de Heilige Geest, zal sturen om aanhangers te helpen en hen kracht te geven in hun geloof. De Heilige Geest wordt door christenen omschreven als één van de drie verschijningsvormen van God. Omdat de Heilige geest onlosmakelijk verbonden is met God en Jezus, spreken gelovigen ook wel van de ‘drie-eenheid’: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het neerdalen van de Heilige Geest gebeurt uiteindelijk tijdens Pinksteren.

Nederland: twee feestdagen

In Nederland vieren we twee pinksterdagen, maar dat is niet altijd het geval geweest. Volgens het Meertens Instituut werden er in sommige streken in de Middeleeuwen drie tot acht dagen Pinksteren gevierd. „De gedachte achter de extra dagen was dat het mensen in staat stelde vaker naar de kerk te gaan. Daarnaast had die dag een belangrijke sociale functie", aldus het instituut. „Feestdagen waren de enige dagen in het jaar waarop personeel vrij had." In 1815 werd de Zondagswet ingevoerd, waarna er in heel Nederland dezelfde regels gingen gelden.

Drie remonstrantse theologen pleitten deze week in Trouw ervoor om Tweede Pinksterdag te schrappen en in plaats daarvan het Suikerfeest tot een nieuwe nationale feestdag te maken. Met het Suikerfeest wordt de islamitische vastenmaand ramadan afgesloten. „De islam is de tweede godsdienst van het land geworden en daar moet meer ruimte voor komen", aldus Joost Röselaers, algemeen secretaris van de remonstranten, en zijn collega-theologen Christa Anbeek en Peter Nissen.