Beruchte SBS6-camping Fort Oranje wordt gesloten

De beruchte camping Fort Oranje in het dorp Rijsbergen wordt gesloten. Dat voornemen is vrijdag bekendgemaakt op een bijeenkomst met de burgemeesters van Zundert en Breda, de politie en de GGD.

Ingrijpen

De situatie op de camping uit het SBS6-programma 'Fort Oranje: camping of krottenwijk' zou onhoudbaar zijn. Veel van de ruim zeshonderd bewoners verkeren in een erbarmelijke situatie en de caravans zijn in slechte staat. Daarnaast is er veel overlast door criminaliteit.

,,De woon- en leefsituatie op Fort Oranje is volstrekt onacceptabel en vraagt om direct en stevig ingrijpen van de overheid", aldus de Zundertse burgemeester Leny Poppe. ,,Fort Oranje is geen normale camping meer." Onder de bewoners zijn 120 kinderen, van wie velen jonger dan veertien jaar.

Bezwaar aantekenen

In het komende jaar wil de gemeente de verpauperde camping saneren en de huidige bewoners ergens anders huisvesten. Eigenaar Cees Engel heeft twee weken de tijd om te reageren op de voorgenomen sluiting. Tegen BN DeStem zei Engel voorafgaand aan de persconferentie dat hij niet was ingelicht over het plan en dat hij ,,uiteraard" bezwaar gaat aantekenen.

De camping werd geportretteerd in een docusoap. Dennis van der Geest ging er een kijkje en veel kijkers schrokken zich een hoedje.

Eerder dit jaar sprak minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) tijdens een bezoek aan Fort Oranje van 'criminele uitwassen' en 'maffia-achtige toestanden' die hij er had aangetroffen.