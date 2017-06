Benefietconcert Manchester te zien op NPO 3

Het benefietconcert van Ariana Grande voor de slachtoffers en nabestaanden van de terroristische aanslag in Manchester dat vanavond plaatsvindt, is live te volgen op de Nederlandse televisie.

Naast Ariana Grande zijn er optredens van onder andere Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Katy Perry en Robbie Williams. De opbrengst van de avond gaat naar het We Love Manchester Emergency Fund, een initiatief van de gemeente Manchester en het Britse Rode Kruis.

Op het veld is plaats voor 50.000 toeschouwers. Het concert, dat binnen enkele minuten was uitverkocht, wordt live uitgezonden door BBC op radio en televisie.

Gevoel

Angelique Houtveen (KRO-NCRV) reist zondag naar Manchester om daar het benefietconcert bij te wonen. „Ik vind het erg belangrijk dat 3FM bij het One Love concert van Ariana Grande is. Muziek is zo krachtig en dit concert laat zien dat muziek blijft verbinden, zonder angst", aldus Houtveen.

„Aanstaande zondag wil ik dat gevoel en mijn ervaringen graag delen met al onze volgers. Ik hoop te gaan spreken met jongeren die twee weken geleden bij de aanslag waren, ben erg benieuwd of we bijzondere samenwerkingen op het podium gaan zien en wie weet kan ik backstage nog even spreken met optredende artiesten.”

Optreden

De aanslag in Manchester vond vorige week plaats na een optreden van Grande in de Manchester Arena. 22 mensen kwamen om het leven, onder wie zeven kinderen. Vijftig mensen die gewond raakten, van wie sommige ernstig, liggen nog in het ziekenhuis.

Vanaf 20.00 uur doen NPO 3 en NPO 3FM verslag van het benefietconcert. Sander Hoogendoorn zal dinsdag in zijn radioprogramma tussen 18.00 en 21.00 uur het concert uitzenden, aangevuld met bijdrages van Houtveen.