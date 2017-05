Student boos: hoezo ov-reis betalen op 5 mei?

Studenten met een weekabonnement voor het openbaar vervoer zijn verbolgen dat ze moeten betalen voor een treinkaartje op Bevrijdingsdag. Deze 5 mei geldt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als feestdag, terwijl dit voor de rest van Nederland niet zo is.

Mensen moeten gewoon werken of stage lopen. NS wordt overstelpt met klachten, maar de vervoerder kan hier niets aan doen. Voor de rest van Nederland is Bevrijdingsdag eens in de 5 jaar een officiële feestdag, en dit jaar dus niet. De verwarring is dan ook groot.

Volgens NS heeft DUO bepaald dat 5 mei ieder jaar geldt als feestdag, het openbaar vervoer niet. DUO verwijst naar een afspraak tussen de Staat en de vervoersbedrijven.

Hoe het ook zij, studenten met een weekabonnement zijn de klos. Voor degenen met een weekendabonnement valt het juist wel gunstig uit. Zij kunnen vandaag wel gratis reizen. Maar pas op: reizigers met een gewoon Weekend Vrij abonnement kunnen niet gratis reizen vandaag.