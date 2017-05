Kwart meldt zich ziek met lekker weer

Als we de thermometer mogen geloven, is het momenteel een heerlijke 24+ graden buiten. Reden genoeg om de strandtas uit de kast tevoorschijn te toveren en richting strand te verkassen. Maar wat nou als je ‘gewoon’ moet werken of eigenlijk keihard aan de studie moet? Meld je je dan ziek..?

Zou ik nóóit doen

Uit een poll op Metro blijkt dat een op de vier mensen (23%) volmondig ‘ja’ antwoordt op die vraag, ‘dat doet iedereen toch weleens?’. 77 procent zegt dat nooit gedaan te hebben en dat ook nooit te zullen doen. Bikkels!

Flauwvallen

Zoals Sabrien: “Stel je voor dat je gezien of betrapt wordt...mijn baan is mij meer waard dan mooi weer.” En Antoinet: “Nee, nooit zomaar ziek melden. Dat voelt ook niet oke, maar het gebeurt te vaak en dan moeten de goeden onder de kwaden lijden.”

Julie hoort bij de minderheid die zich weleens ziek meldt met goed weer, maar met een goede reden: “Ja, maar vooral eigenlijk omdat ik bij hele erge hitte nog wel eens wil flauwvallen... in dat geval ga ik liever lekker binnen zitten met de airco aan.”