Chauffeurs Uber profiteren niet van betere ritten

Sommige klanten bij de Amerikaanse taxi- en technologiedienst Uber betalen meer dan andere passagiers voor dezelfde afstand, terwijl de verdiensten voor bestuurders hetzelfde blijven. Dat heeft de Amerikaanse taxidienst dit weekend toegegeven.

Chauffeurs merkten dat de kloof tussen wat klanten betalen en wat zij er zelf aan verdienen, steeds groter werd. Na maanden van onbevredigende antwoorden over de discrepantie heeft Uber in een interview met persbureau Bloomberg nu een verklaring gegeven.

Arm versus rijk

Volgens Uber wordt in veertien Amerikaanse steden momenteel gebruik gemaakt van een zogeheten ‘route-gebaseerd systeem’. Dit nieuwe systeem voorspelt wat mensen voor een rit bereid zijn te betalen.

Een klant die naar een bestemming gaat die in armere wijken van de stad ligt, is op deze manier minder kwijt dan ritjes naar rijkere gebiedsdelen, ook al zijn de vraag, hoeveelheid verkeer en afstand hetzelfde.

Verlies

Het geld van de duurdere ritten komt echter niet terecht bij de bestuurders, maar gaat naar het in 2008 opgerichte bedrijf uit Silicon Valley. De verklaring van Uber is eenvoudig: het zegt het geld hard nodig te hebben. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van circa 3,6 miljard euro.

Het laatste kwartaal van 2016 groeide het aantal ritten met 28 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De omzet groeide in het laatste kwartaal met een indrukwekkende 74 procent, terwijl het verlies met 6,1 procent toenam.

Immoreel

Het antwoord stuit tegen het verkeerde been van werknemers. „Het is immoreel en onethisch gedrag”, aldus chauffeur Chris Estrada uit Californië tegen het persbureau.

De verontwaardiging van chauffeurs sluit aan bij eerdere berichten over de taxidienst. Uber leed de afgelopen maanden behoorlijke imagoschade: er loopt onder meer een grootschalig onderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik binnen het bedrijf en Uber-CEO Travis Kalanick werd in verlegenheid gebracht toen er een video online verscheen waarin hij uithaalde naar een chauffeur.

Controversieel

Onder passagiers is Uber een populaire dienst. Klanten kunnen op een relatief goedkope manier een taxi bestellen, maar chauffeurs en politici uiten zich kritisch. Het bedrijf zou zorgen voor oneerlijke concurrentie met traditionele taxichauffeurs. In Nederland is UberPop sinds 2015 verboden.

Uber belooft in de toekomst beter te communiceren naar de chauffeurs.