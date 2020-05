Rotterdamse jihadist opgepakt in Spanje

In Spanje is vrijdag op verzoek van justitie in Nederland een 31-jarige Marokkaanse man opgepakt die wordt verdacht van ‘deelname aan een terroristische organisatie’ vertelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan Metro.

Justitie vermoedt dat de man, die in Rotterdam woonde, van plan was om zich in Irak of Syrië aan te sluiten bij terreurbeweging IS. Er wordt rekening mee gehouden dat de man in IS-gebied is geweest, hij vertrok al in de zomer van 2015. Hij wordt nu aan Nederland uitgeleverd „dat is standaardprocedure” voegde de woordvoerder toe.

Artikel 140a

„Er werd voor deze man een Europees aanhoudingsbevel uitgegeven en op basis daarvan is hij in Spanje aangehouden. Hij wordt verdacht van ‘het deelnemen aan een terroristische organisatie, zoals omschreven in artikel 140a van het wetboek van strafrecht”, legt de woordvoerder uit. Op basis daarvan zal de straf van de Rotterdammer worden bepaald.

In artikel 140a staat omschreven:

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

In dit geval wordt de man alleen verdacht van deelneming, niet van oprichting of leiderschap. Hij kan dus maximaal 15 jaar gevangenisstraf krijgen of een hoge geldboete.

Aanslag in Europa

De vermoedelijke jihadist werd opgepakt in de Catalaanse stad Figueras, niet ver van de grens met Frankrijk. Spaanse media meldden zaterdag dat de verdachte uit Turkije naar Spanje was gereisd.

Volgens de Spaanse pers bestond de vrees dat hij na zijn terugkeer uit Turkije in Europa een aanslag wilde plegen. Maar het het OM in Nederland stelde dat hij momenteel alleen wordt verdacht van uitreizen naar het oorlogsgebied, wat op zichzelf dus al strafbaar is.

