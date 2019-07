Thijs gaat nooit zonder oordoppen op pad

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Thijs van der Valk (23) uit Utrecht, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt hij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Thijs, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Om mijn oren te beschermen tegen harde muziek, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het geluid.

Waarom vind jij dat anderen ook oordoppen moeten dragen?

Mensen denken vaak dat dit overbodig is, omdat ze tijdens en na een festival nergens last van hebben. Op de lange termijn en zeker op latere leeftijd kan het echter zo zijn dat gehoorschade alsnog de kop op steekt. Om dit te voorkomen, moet iedereen oordoppen dragen.

Wat vind jij het grote voordeel van oordoppen dragen met muziekfilter?

Het verhindert de algehele ervaring van muziek luisteren niet. Na een tijdje heb je niet eens meer door dat je ze in hebt.

Tot slot, waarom heb je besloten jezelf aan te melden voor de Plug in Party on Movement?

Om bij te dragen aan de beweging die ervoor zorgt dat oordoppen dragen normaal wordt.

De Plug in Party on Movement

De Plug in Party on Movement wil het dragen van oordoppen met muziekfilter ‘normaal’ maken. De movement is een initiatief van het convenant I Love My Ears. Wil je meer weten over het gebruik van oordoppen, gezond gehoor of lezen waarom andere ambassadeurs oordoppen - uiteraard met muziekfilter! - dragen? Kijk dan op de website van de movement en vind alle informatie: pluginpartyon.nl. Ook kan je Thijs supporten als ambassadeur via zijn persoonlijke profiel.