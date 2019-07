Rosalie gaat nooit zonder oordoppen op pad

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Rosalie Braakman (25) uit Nijverdal, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt zij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Rosalie, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Ik wil graag de rest van mijn leven nog genieten van mijn favoriete bands, dus ben ik zuinig op mijn oren :)

Waarom vind jij dat anderen ook oordoppen moeten dragen?

Het is zo zonde om je oren te verknallen door te harde muziek. Met oordoppen hoor je het nog steeds heel goed. Soms zelfs mooier.

Wat vind jij het grote voordeel van oordoppen dragen met muziekfilter?

Ik heb het gevoel dat ik m’n oren spaar. Daarnaast sluit je een deel van het omgevingslawaai buiten, wat soms erg fijn is.

Tot slot, waarom heb je besloten jezelf aan te melden voor de Plug in Party on Movement?

Ik hoop dat meer mensen hun oren meer liefde willen geven door oordoppen te gebruiken!

De Plug in Party on Movement

De Plug in Party on Movement wil het dragen van oordoppen met muziekfilter ‘normaal’ maken. De movement is een initiatief van het convenant I Love My Ears. Wil je meer weten over het gebruik van oordoppen, gezond gehoor of lezen waarom andere ambassadeurs oordoppen - uiteraard met muziekfilter! - dragen? Kijk dan op de website van de movement en vind alle informatie: pluginpartyon.nl. Ook kan je Rosalie supporten als ambassadeur via haar persoonlijke profiel.