Mieke gaat nooit zonder oordoppen op pad

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Mieke Kosman (37) uit Nijmegen, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt zij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Mieke, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Omdat ik simpelweg niet doof wil worden of een suis in mijn oren wil hebben. Maar ik hou wel van concerten en festivals.

Waarom vind jij dat anderen ook oordoppen moeten dragen?

Muziek is tof, maar je wil geen kapotte oren.

Wat vind jij het grote voordeel van oordoppen dragen met muziekfilter?

Geen suis later op de avond.

Tot slot, waarom heb je besloten jezelf aan te melden voor de Plug in Party on Movement?

Omdat veel te veel mensen geen oordoppen dragen. Gelukkig zie je het vaker, maar het moet normaler worden.

De Plug in Party on Movement

De Plug in Party on Movement wil het dragen van oordoppen met muziekfilter ‘normaal’ maken. De movement is een initiatief van het convenant I Love My Ears. Wil je meer weten over het gebruik van oordoppen, gezond gehoor of lezen waarom andere ambassadeurs oordoppen - uiteraard met muziekfilter! - dragen? Kijk dan op de website van de movement en vind alle informatie: pluginpartyon.nl. Ook kan je Mieke supporten als ambassadeur via haar persoonlijke profiel.