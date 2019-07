Lisanne gaat nooit zonder oordoppen op pad

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Lisanne Krouwels (26) uit Amsterdam, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt zij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Lisanne, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Ik wil niet dat mijn gehoor beschadigt, je hebt natuurlijk maar één paar oren. Verder houd ik heel erg van muziek, dus wil daar graag de rest van mijn leven van blijven genieten. Ook merk ik dat ik gevoelige oren heb, dus zonder oordoppen doen ze de volgende dag zeer.

Waarom vind jij dat anderen ook oordoppen moeten dragen?

Ik vind dat iedereen oordoppen moet dragen omdat je maar één paar oren hebt, waar je dus zuinig op moet zijn.

Wat vind jij het grote voordeel van oordoppen dragen met muziekfilter?

Het grote voordeel van oordoppen is dat ik minder snel doof word en schor omdat ik mijn stem niet meer hoef te verheffen.

Tot slot, waarom heb je besloten jezelf aan te melden voor de Plug in Party on Movement?

Ik moedig mijn omgeving altijd aan om oordoppen te gebruiken, voornamelijk omdat ik zelf werk in de muziekindustrie en zie nog te vaak dat mensen geen bescherming dragen. Dat vind ik altijd heel zorgelijk, omdat het geluid echt veel te hard staat. En het ergste zijn eigenlijk de kleine kroegjes met slechte geluidsinstallaties. Dus deze movement is mij op het lijf geschreven.

De Plug in Party on Movement

De Plug in Party on Movement wil het dragen van oordoppen met muziekfilter ‘normaal’ maken. De movement is een initiatief van het convenant I Love My Ears. Wil je meer weten over het gebruik van oordoppen, gezond gehoor of lezen waarom andere ambassadeurs oordoppen - uiteraard met muziekfilter! - dragen? Kijk dan op de website van de movement en vind alle informatie: pluginpartyon.nl. Ook kan je Lisanne supporten als ambassadeur via haar persoonlijke profiel.