Let gaat nooit zonder oordoppen op pad

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Let Krijgsman (24) uit Den Haag, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt zij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Let, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Ik zit zelf in een koor en ben heel voorzichtig met mijn gehoor. Maar zelfs als ik geen muzikant zou zijn, zou ik zeker oppassen! Ik houd al niet van hard geluid en die piep in je oren na een avondje concert bezoedelt volgens mij alleen de concertervaring maar.

Waarom vind jij dat anderen ook oordoppen moeten dragen?

Je hebt het niet zo door, maar je hebt maar één paar oren. En ik spreek uit ervaring - het doet niet eens af aan het concert. Ik heb zelfs oordoppen in als ik in het orkest zit, dus niet eens alleen bij de hardere gevallen. Het is een kleine moeite met een heel groot resultaat.

Wat vind jij het grote voordeel van oordoppen dragen met muziekfilter?

Dat het niet af doet aan de concertervaring, in tegenstelling tot die kneedbare oordoppen die je soms in je oren propt.

Tot slot, waarom heb je besloten jezelf aan te melden voor de Plug in Party on Movement?

Ik was laatst mijn oordoppen bij het Rammsteinconcert vergeten en toen heb ik na een goede drie minuten toch maar besloten ze alsnog te gaan kopen (en gelukkig kon dat ook!).

De Plug in Party on Movement

De Plug in Party on Movement wil het dragen van oordoppen met muziekfilter ‘normaal’ maken. De movement is een initiatief van het convenant I Love My Ears. Wil je meer weten over het gebruik van oordoppen, gezond gehoor of lezen waarom andere ambassadeurs oordoppen - uiteraard met muziekfilter! - dragen? Kijk dan op de website van de movement en vind alle informatie: pluginpartyon.nl. Ook kan je Let supporten als ambassadeur via haar persoonlijke profiel.