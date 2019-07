Floor gaat nooit zonder oordoppen op pad

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Floor Vinke (18) uit Enschede, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt zij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Floor, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Ik heb ongeveer 2 jaar geleden een ruis in mijn oor gekregen en die is nog steeds niet weggegaan. Ondanks dat ik bijna altijd oordoppen heb gedragen. Alleen in het begin niet, omdat ik het toen nog niet wist. Ik gun dit niemand, omdat het voor mij deels onrust oplevert. Ook al wen je er wel na een tijdje aan, het blijft irritant.

Waarom vind jij dat anderen ook oordoppen moeten dragen?

Het is echt super belangrijk. Je krijgt maar één paar oren in je leven. Mensen denken er echt te makkelijk over of vinden dat het raar om oordoppen te dragen, maar als je last van een piep/ruis krijgt, dan kijk je er wel anders tegenaan.

Wat vind jij het grote voordeel van oordoppen dragen met muziekfilter?

Je hebt na de tijd geen piep in je oor, je kunt mensen nog makkelijk verstaan en het geeft rust aan je oren.

Tot slot, waarom heb je besloten jezelf aan te melden voor de Plug in Party on Movement?

Ik vind dit echt heel belangrijk en stoor me echt aan vrienden en kennissen die er te makkelijk over doen. Ik wil mensen mijn verhaal vertellen en zorgen dat het een normaal ding wordt. Ik hoop dat het zo bij een hoop mensen binnendringt wat de gevolgen zijn als je ze niet draagt.

De Plug in Party on Movement

De Plug in Party on Movement wil het dragen van oordoppen met muziekfilter ‘normaal’ maken. De movement is een initiatief van het convenant I Love My Ears. Wil je meer weten over het gebruik van oordoppen, gezond gehoor of lezen waarom andere ambassadeurs oordoppen - uiteraard met muziekfilter! - dragen? Kijk dan op de website van de movement en vind alle informatie: pluginpartyon.nl. Ook kan je Floor supporten als ambassadeur via haar persoonlijke profiel.