Elmke gaat nooit zonder oordoppen op pad

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Elmke Hendrix (29) uit Den Bosch, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt zij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Elmke, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Ik heb al gehoorverslechtering doordat ik vroeger veel muziek luisterde. Toen ik op een gegeven moment écht last had van mijn gehoor, heb ik een test gedaan bij de dokter/KNO-arts. En jawel; het bleek dat ik al schade had opgelopen. Nu waarschuw ik iedereen zoveel mogelijk dat ze oordoppen in moeten doen, wanneer ze zien dat ik mijn doppen draag.

Waarom vind jij dat anderen ook oordoppen moeten dragen?

De schade aan je oren kan écht niet terug gedraaid worden. Iedereen die op een feestje of festival staat heeft liefde voor muziek, dat kan niet anders. Hoe vervelend zou het zijn als je de muziek niet meer goed hoort?

Wat vind jij het grote voordeel van oordoppen dragen met muziekfilter?

Je kunt een fatsoenlijk gesprek voeren én van de muziek genieten! Wat wil je nog meer?

Tot slot, waarom heb je besloten jezelf aan te melden voor de Plug in Party on Movement?

Oordoppen moeten de standaard worden. Je betaalt er misschien wat meer voor, maar je doet er lang mee. Bovendien heb je maar één paar oren. Het is een feit dat steeds meer mensen gehoorbeschadiging oplopen en het zal me niet verbazen dat ook steeds meer mensen er last van krijgen door festivals, muziek luisteren via je telefoon of in de auto. Muziek verbindt mensen, maar een goede bescherming is echt van belang.

De Plug in Party on Movement

De Plug in Party on Movement wil het dragen van oordoppen met muziekfilter ‘normaal’ maken. De movement is een initiatief van het convenant I Love My Ears. Wil je meer weten over het gebruik van oordoppen, gezond gehoor of lezen waarom andere ambassadeurs oordoppen - uiteraard met muziekfilter! - dragen? Kijk dan op de website van de movement en vind alle informatie: pluginpartyon.nl. Ook kan je Elmke supporten als ambassadeur via haar persoonlijke profiel.