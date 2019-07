Amber gaat nooit zonder oordoppen op pad

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Amber Slotboom (24) uit Rotterdam, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt zij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Amber, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Ik draag oordoppen met filter om mijn gehoorbeschadiging niet te verergeren. Ik heb veel gefeest zonder oordoppen en ik dacht vaak: er overkomt mij toch niks, maar het tegendeel is gebleken.

Waarom vind jij dat anderen ook oordoppen moeten dragen?

Anderen moeten zelf weten wat ze doen, maar ik raad het wel aan! Een gehoorbeschadiging is voor de rest van je leven en het is zonde om dit op te lopen terwijl het niet nodig is.

Wat vind jij het grote voordeel van oordoppen dragen met muziekfilter?

Je hoort de muziek nog steeds erg goed en nu voel je de bass in plaats van dat die door je oor dreunt! En je kan op een normale manier een gesprekje hebben met elkaar ;)

Tot slot, waarom heb je besloten jezelf aan te melden voor de Plug in Party on Movement?

Ik vind dat mensen zelf moeten weten wat ze doen! Maar... Ik wil wel kenbaar maken dat zoiets kleins als oordoppen een groot verschil kan maken voor de rest van je leven.

De Plug in Party on Movement

De Plug in Party on Movement wil het dragen van oordoppen met muziekfilter ‘normaal’ maken. De movement is een initiatief van het convenant I Love My Ears. Wil je meer weten over het gebruik van oordoppen, gezond gehoor of lezen waarom andere ambassadeurs oordoppen - uiteraard met muziekfilter! - dragen? Kijk dan op de website van de movement en vind alle informatie: pluginpartyon.nl. Ook kan je Amber supporten als ambassadeur via haar persoonlijke profiel.