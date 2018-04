Daghoroscoop Schorpioen 9 April 2018

Een VR-bril vind je geen gezicht als iemand er tegenover je in de trein mee op het hoofd zit? Dat kan anders, bewijzen Jan Taminiau en Tele2.

„Met deze bril hoeft niemand meer verveeld naar je te gaan zitten kijken als je aan het VR-streamen bent. Dat is de lol. En wie weet kom je zelfs tot een echt gesprek.”

Aan het woord, donderdagmiddag in de NL-studio’s in de Amsterdamse Jordaan, is couturier Jan Taminiau. Samen met telecomprovider Tele2 maakt hij een statement met een door hem ontworpen limited edition VR-bril. De couturier bedacht een high tech collector’s item met (knip)oog voor de omgeving.

#streammetstijl

Want ja, streamen kan best met stijl, zo vinden hij en Tele2. Daarom lanceerden zij in de hoofdstad de eerste virtual reality-bril (VR)met een het toepasselijke statement #streammetstijl. Jan Taminiau: „Technologie maakt de wereld in veel opzichten mooier, maar in een wereld waarin we ons steeds meer isoleren met ons beeldscherm lijken we allemaal individualistischer. Ik gebruik technologie om mij te inspireren, maar ik wil met dit ontwerp reflectieve interactie stimuleren. Juist vanwege alle technologie in ons leven moeten we de wereld om ons heen toegankelijk houden voor elkaar.”

Jan Taminiau, Montell en Loiza in virtual reality. / Tele2

De Reflectieve interactie wordt toegepast door een 7 inch HD-scherm aan de buitenkant van de bril. Het scherm communiceert met de omstanders. Je ziet namelijk interacterende ogen en de tekst: ‘it’s ok to look’. Taminiau: „En zo kan, als je uitgekeken bent, een dialoog ontstaan.” Met de genummerde limited edition-bril en het statement hoopt Taminiau toekomstige collega-ontwerpers te inspireren bij toekomstige VR-modellen.

Unlimited mobiele data

Virtual reality geeft letterlijk een nieuwe dimensie aan beleving, maar kan tegelijkertijd voor omstanders, die niet in de virtuele wereld zitten, afgesloten overkomen. Tele2 ziet dat ook. „Een fashionshow, een popconcert of ander live-event op afstand meemaken met 360-graden videobeeld is populair. Als provider zijn we natuurlijk blij dat we met elkaar de mogelijkheden van unlimited mobiele data omarmen”, zegt Cilesta van Doorn. „Maar we vinden het ook belangrijk dat smartphones en digitale gadgets bewust worden gebruikt en dat je rekening houdt met de sociale invloed ervan.”

Het publiek bevond zich tijdens de lancering in een virtueel wereldje. / Femmy Weijs

De onthulling werd door bezoekers ‘ondergaan’. Zij kregen een VR-bril op het hoofd, zo eentje waar anderen verveeld naar gaan zitten kijken uiteraard. Zij belandden in een surrealistische show, maar waren ondertussen toch op de plek waar zij de bril op de hoofden kregen. Bijzonder voor de bezoekers, een typisch geval van ‘je had er bij moeten zijn’ voor de Metrolezer. Hoe dan ook: Jan Taminiau stapte samen met Holland’s Next Top Models Loiza en Montell hun virtuele wereld binnen. Bij het afzetten van de brillen stonden de ontwerper en de modellen plots in werkelijkheid voor hun neus. Ineens was er persoonlijk contact en dat was nou net de bedoeling. Hieronder zie je een video van de onthullingsmiddag en een gesprek met Jan Taminiau en Loiza

Citroengemberlimonade

De onthullingsgenodigden kwamen even bij van hun tijdelijke virtuele wereld met een koude citroengemberlimonade. Jan Taminiau zag dat het goed was en ook Loiza Lamers en Montell van Leijen hadden ervan genoten. „Ik ben altijd al een groot fan van Jan Taminiau”, zegt Loiza met enige trots. Zijn ontwerpen gaan de geschiedenis in als ware stijliconen. Dat is bij deze bijzondere VR-brillen ook zeker het geval.”

