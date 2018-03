Daghoroscoop Vissen 3 Maart 2018

Van verzekeringen naar bier: die stap maakten drie Alkmaarders. „Nederland is een echt speciaalbierenland geworden.” Voor Metrolezers (zie onder) is er nu een speciale proefbox.

Verzekeraars en collega’s waren ze alle drie, nog geen jaar geleden: Victor Kuppers, Tim Remmerswaal en Armand Haan. Eerstgenoemde twee kenden elkaar al vanuit een studentenhuis. Ondernemend waren ze altijd al, maar toch. De vrienden gooiden hun carrière drastisch om, want ze ‘stapten’ met een eigen bedrijf Beer in a Box in bier. Speciaalbieren welteverstaan.

Een doos met wijnen

„Op een avondje bij een vriend zagen we op tafel een doos met wijnen staan”, zegt Kuppers in de bedrijfsruimte in Alkmaar. „Met die doos is het een jaar of drie geleden begonnen. De vriend vertelde dat hij om de zoveel tijd volgens een abonnementsmodel wijnen kreeg thuisgestuurd. Hij zei: Dit gaat groot worden. Iedereen wil in de toekomst zijn boodschappen toegestuurd krijgen.”

Wie wil er testen?

Waarom is er zoiets niet met bier? Dat zou toch ideaal zijn, dachten de drie meteen. Kuppers: „Ondernemend als we zijn, besloten we het te testen in eigen omgeving. We bouwden een simpel online formulier en vroegen via Facebook wie er bereid was om het idee te testen. Voor we het wisten hadden we vijftig dozen speciaalbieren verkocht. Zonder bier, zonder dozen, zonder opslagruimte.”

Ze onderzochten de markt en zagen dat speciale biertjes steeds meer gedronken worden en dat mensen vertrouwd geraakt zijn met bestellen via internet. Die bevindingen werden gecombineerd in een concept: Beer in a Box. Twee jaar lang bleven Kuppers, Remmerswaal en Haan nog verzekeringsmannen, maar ze besloten: „Als we nog iets willen als ondernemers, dan moeten we het nú doen.” Meer dan tweehonderd mensen zagen het idee helemaal zitten en gaven Beer in a Box via crowdfunding de kans om er vol voor te gaan.

Brouwerijen poppen uit de grond

„Nederland is een echt speciaalbierenland geworden”, zegt Kuppers. „Er zijn nu zo’n 430 brouwerijen. Bizar, ze poppen uit de grond.” Het trio gaat stad en land af om de pareltjes der speciaalbieren te ontdekken, ook buiten de landsgrenzen. „We houden onze ogen en oren goed open om uit te vinden welke bieren en stijlen populair zijn; en brouwerijen zoeken ons ook op.”

Geen speciaalbiertje belandt ooit in een Box zonder hem zelf geproefd te hebben, maar de belangrijkste bron om kwaliteit te kunnen leveren is het Smaakpanel van Beer in a Box. Kuppers: „Een biertje kan niet naar je smaak zijn, maar wel heel goed gebrouwen. De panelleden testen de bieren heel specifiek. Zij kunnen ‘door bieren heen kijken’ en kwaliteit vaststellen. Nee, niet iedereen die dit leest kan zomaar in het Smaakpanel, haha.”

De doos van Beer in a Box. / Femmy Weijs

Smaakquiz

Het idee van Beer in a Box is dat je uiteindelijk ‘je eigen panel’ wordt. Door een smaakquiz te doen, wordt je smaakprofiel ontwikkeld. Zo weet men in Alkmaar op een gegeven moment welke bieren bij je passen en met welke nieuwe soorten je kunt worden uitgedaagd, zonder de plank mis te slaan. Wie de speciaalbieren thuis drinkt, kan op de website van Beer in a Box veel info vinden. Welk glas je zou kunnen gebruiken bijvoorbeeld, bij welke temperatuur je het bier drinkt en wat je erbij zou kunnen eten. In de box vind je bovendien een beschrijving van de zes of twaalf bieren. „We merken dat mensen het gaaf vinden om van alles over de biertjes te weten.”

Nooit hetzelfde biertje

Eén ding weet je bij Beer in a Box zeker: je zult nooit hetzelfde biertje opgestuurd krijgen. Kuppers: „Je krijgt een biertje één keer, daarna nooit meer. En nee: de soorten raken niet ooit eens op, we halen ze dan ook van de gekste plekken op aarde. Dat is nou het mooie aan speciaalbier.”

Kunnen de drie op een verjaardag eigenlijk nog genieten van een glas bier van een multinational? „Nee!”, zegt Kuppers direct. En met een lach: „Gelukkig zijn veel van onze vrienden inmiddels op de speciaalbieren overgestapt.”

Proefbox voor Metrolezers

Speciaal voor Metrolezers is een ProefBox met zes speciaalbieren ontwikkeld. Beer in a Box neemt ‘starters’ zo mee op ontdekkingstocht in de wereld van de smaken en geuren van speciaalbieren. De doos is bedoeld voor mensen die hun smaak willen weten. Victor Kuppers: „Zodra je je smaken in de smiezen hebt, kun je andere speciaalbieren gaan ontdekken. Wij beloven de beste speciaalbieren te vinden binnen jouw smaakpallet.”

Wie Metro’s proefbox wil proberen gaat naar www.beerinabox.nl/metro. Gebruik de actiecode metro en je krijgt er een gratis ‘beregoed bierglas’ bij.

