Daghoroscoop Vissen 16 Maart 2018

Hoe hackable ben jij? Doe deze snelle test!

Onze wereld wordt met de dag digitaler en daarmee wordt de bescherming van onze data dus ook telkens weer belangrijker. Toch gaan veel mensen wat slordig om met hun gegevens en daardoor zijn zij makkelijk te hacken. Ben jij wel goed beveiligd of ben jij hackable? Met deze test kom je er snel en makkelijk achter.

1. Als ik een melding krijg dat ik kan updaten, dan...

a. Laat ik die melding lekker even staan. Waar zijn die updates goed voor?

b. Voer ik de update meteen uit.

2. Voor elke site gebruik ik...

a. Hetzelfde wachtwoord, lekker makkelijk.

b. Een ander wachtwoord, wel zo veilig.

3. Mijn computer back-uppen, dat doe ik...

a. Heel soms, als ik daar zin in heb.

b. Regelmatig.

4. Ik krijg een mailtje van mijn bank met een link. Die link...

a. Klik ik meteen aan.

b. Klik ik niet aan. Ik lees eerst de inhoud van de mail en kijk naar het e-mailadres waar hij vandaan komt.

Als je alleen maar b hebt geantwoord, dan ben je heel goed bezig. Hackers krijgen jou niet zomaar te pakken. Heb je bij een of meerdere vragen ook het eerste antwoord? Dan kun je er met een aantal makkelijke maatregelen voor zorgen dat jij een moeilijker doelwit bent voor hackers.

1 Voer updates snel uit

Voor velen zijn de updates van je besturingssysteem een beetje als huiswerk: uitstellen totdat je écht niet meer anders kan. Maar die updates zijn er voor een reden. Fabrikanten brengen updates vaak uit om ervoor te zorgen dat beveiligingslekken in het door jou gebruikte systeem gedicht worden. Daardoor is de kans veel groter dat als je te lang wacht met updaten, je gehackt wordt. Dus laat je telefoon, tablet en computer maar gewoon meteen updaten zodra je een melding krijgt dat dat kan.

2. Gebruik een ander, goed wachtwoord voor élke website

Het is begrijpelijk als je het lekker makkelijk vindt om één wachtwoord te gebruiken voor elk account op elke website. Maar veilig is het niet. Als iemand dan een van je accounts weet te hacken, heeft hij gelijk toegang tot alle dingen die jij op het internet doet. Zeker bij overheidsdiensten als DigiD kan dat hele nare gevolgen hebben. Gebruik daarom voor elke website een ander, goed password met veel letters, cijfers en andere tekens.

Als je dat onhaalbaar vindt, dan is dat heel begrijpelijk. Bovendien ben je niet de enige. Ruim de helft van de Nederlanders ziet het aanhouden van een ander wachtwoord voor elke site als onmogelijk, zo blijkt uit onderzoek. Gebruik in dat geval een wachtwoordmanager. Met zo'n wachtwoordmanager – een digitale kluis voor je wachtwoorden en gebruikersnamen - heb je altijd al je wachtwoorden bij de hand. Je hoeft dan nog maar één sterk wachtwoord te onthouden: het wachtwoord voor je wachtwoordmanager.

3. Voer regelmatig back-ups uit

Ook back-ups maken is zo'n klusje waarvan je denkt: dat komt later wel. Waarbij 'later' meer dan eens 'nooit' blijkt. Maar back-ups zijn ontzettend belangrijk. Als je computer besmet raakt met een virus, dan kan het zijn dat ook al je bestanden weg zijn. Op dat moment slaak je waarschijnlijk een enorme zucht van verlichting als je een recente back-up op je externe harde schijf hebt staan. Dat is die paar minuten dat je bezig bent met een back-up maken dubbel en dwars waard.

4. Let op waar je op klikt

Let altijd op waar je op klikt. Een link lijkt misschien onschuldig, maar het klikken op zo'n link kan ervoor zorgen dat er schadelijke software wordt geïnstalleerd op je apparaat. Ook bijlages bij e-mails kunnen een dergelijk effect hebben. Kijk daarom bij mails altijd naar het taalgebruik. Als het niet goed voelt, neem dan het zekere voor het onzekere: klik niet op de link, maar tik zelf het webadres in.

