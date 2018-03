Daghoroscoop Steenbok 21 Maart 2018

Het proeven van bier is niet zomaar een kwestie van veel goudgele rakkers nuttigen en dan een kenner zijn.

Het glas aan je lippen zetten, kantelen en gaan! En dan denken dat je iets over een biersmaak kunt vertellen? Nee ho maar. Bier proeven is veel meer dan het drinken, is de stellige overtuiging van de heren van het Alkmaarse Beer in a Box. Tim Remmerswaal, Armand Haan en Victor Kuppers van het nog jonge online bedrijf in speciaalbieren móeten het wel weten. Zij stellen, in samenwerking met kenners in een testpanel, de ‘beer in a boxen’ samen. Zij komen er op een gegeven moment achter welk smaakprofiel je hebt en welke bieren bij jou passen. Zo kan Beer in a Box je uitdagen met nieuwe speciaalbieren, zonder dat je bij je abonnement ooit dezelfde soort in huis krijgt. Die heren nemen je in vijf bier-proef-stapjes mee en kun je langzaam op weg gaan een echte bierconnaisseur te worden.

1 De geur van je bier

De geur (het aroma) wordt gevormd door de smaakstoffen in het bier die het slijmvlies in je neus prikkelen. Deze komt tot je via de neus en de mondholte. De temperatuur van het bier speelt een belangrijke rol. Hoe hoger die temperatuur, hoe meer smaakstoffen er verdampen en hoe meer deze in je holtes tot uiting komen. Een koud biertje heeft dus minder smaak dan een lauwere variant. Dat verklaart ook waarom een bier anders ruikt dan hij smaakt. Zodra bier in je mond terecht komt, wordt het opgewarmd en komen de geurstoffen vrij.

2 Gaat de smaak over de tong?

Het is een fabeltje dat smaken een eigen plaats op de tong hebben. Zoet, bitter zuur, zout en umami ervaar je met je hele tong. Zout en umami, de hartige smaken, komen in de regel niet in bier voor, de andere smaken wel. Echter, dit zijn de primaire smaaksensaties. Het echte proeven gaat vooral met de slijmvliezen in je neus en keel.

3 Mondgevoel

Hoe voelt het bier aan in je mond? Denk hierbij aan de prikkeling van het aanwezige koolzuur, hoe het in bier in je mond kleeft, de zeepachtigheid van het vocht en hoe je mond en tong samentrekken.

4 Volheid (body)

Van zachte boterige romigheid tot ‘water’ en alles ertussenin. De body van je bier bepaalt hoe je de smaak ervaart en vaak ook hoe lang hij blijft hangen.

5 Nasmaak

De nasmaak is de smaak die in je mond en neus overblijft nadat je het bier hebt doorgeslikt. Dat kan veranderen. Bier kan uitvloeien in een andere smaak. Het zoet komt bijvoorbeeld eerst, dan het bitter. Net als in het echte leven… Veel proefplezier!

Speciaalbieren van Beer in a Box. / Femmy Weijs

Proefbox voor de Metrolezer

Speciaal voor Metrolezers is een ProefBox met zes speciaalbieren ontwikkeld. Beer in Box neemt ‘starters’ zo mee op ontdekkingstocht in de wereld van de smaken en geuren van speciaalbieren. De doos is bedoeld voor mensen die hun smaak graag willen weten. Victor Kuppers: „Zodra je je smaken in de smiezen hebt, kun je andere speciaalbieren gaan ontdekken. Wij beloven het beste te vinden binnen jouw smaakpallet.”

Wie Metro’s proefbox wil proberen gaat naar Beerinabox.nl/metro. Gebruik de actiecode metro en je krijgt er een gratis ‘beregoed bierglas’ bij.

