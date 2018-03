Daghoroscoop Steenbok 11 Maart 2018

(In samenwerking met Simyo)

Plotseling klinkt er flink gerinkel uit een feloranje telefooncel die er eerder nog niet stond. Verbaasde blikken in de prachtige Stadskamer van winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Een telefoon, die neem je toch op? Of zal ik het negeren? Doen of niet doen? Je las het van hun gezichten af.. Het leek de hamvraag van vele passanten.

Jij blij, wij blij

Veel shoppers konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ze gingen tóch die telefooncel maar in. En niet voor niets! Sim Only-provider Simyo houdt de campagne Jij blij, wij blij en wilde nietsvermoedende voorbijgangers eens spontaan verrassen. „Want van iemand blij maken is nog nooit iemand ongelukkig geworden”, zo is de mening.

Alle mensen die in Utrecht opnamen kregen Simyo aan de lijn en een keuze voorgelegd: wil jij op handen gedragen worden of ben je liever de slagroom op de taart? Waar kies jij voor? Hoe dat verliep zie je hier:

Koets of taart

Zowel kinderen - na eerst een vragende blik naar de ouders -, lachende tieners als volwassenen (‘kom op, ik ga ervoor’) stapten de Simyo-telefooncel in. Of zij werden vervolgens in een koetsje, bestuurd door twee deftige lakeien, door Hoog Catharijne gereden en afgezet op hun gekozen plek van bestemming. Of er verscheen een vrolijke dame met een overheerlijke slagroomtaart waarop een persoonlijke boodschap werd geschreven.

Ook voor een ritje in de Simyo-koets kon gekozen worden.

Klantvriendelijkst

Jij blij, wij blij: dat was in en bij de telefooncel een middag lang wel duidelijk. En daar is het Simyo precies om te doen: „Al meer dan tien jaar lang doen we er alles aan om onze klanten blij te maken en hen positief te verrassen.” Die houding leverde Simyo in 2016 nog de titel klantvriendelijkste bedrijf van Nederland op.

Dus mocht je een volgende keer ergens spontaan een telefoon in een cel horen rinkelen…