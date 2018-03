Daghoroscoop Schorpioen 15 Maart 2018

Ben jij een echte flexwerker? Werk jij graag vanuit een café of zoek jij een rustige plek op in een bibliotheek? Metro en ASUS zijn op zoek naar jouw ervaring met flexwerken. Laat het ons weten in een column en win een ASUS ZenBook!

Cool, hoe maak ik kans?

Stuur uiterlijk 27 maart een column onder vermelding van ‘flexwerken’ van maximaal 400 woorden in een Word-document naar lezerscolumn@metronieuws.nl

Vergeet niet je voor- en achternaam te vermelden en stuur ook een profielfoto in jpeg-of png-bestand

Onze redactie checkt jouw inzending en plaatst deze op metronieuws.nl/lezerscolumn. Zorg voor zoveel mogelijk stemmen via emoji’s

Uit de 5 columns met de meeste stemmen selecteren wij de winnaar

Ben jij de winnaar? Dan verschijnt jouw column in de krant en is de ASUS ZenBook van jou!