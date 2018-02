Daghoroscoop Vissen 27 Februari 2018

(In samenwerking met iBOOD.com)

Online koopjesjagen doen we allemaal graag. Een koopjesjacht, zoals de Hunt van iBOOD, heeft ook regelrechte fans. Metro sprak er twee.

Dé online koopjesjacht die je NIET. MAG. MISSEN. Vanaf 27 februari klokslag middernacht kun je 48 uur lang je slag slaan met ongelooflijk scherpe aanbiedingen van topmerken, van Apple tot Philips en Dyson en nog veel meer. Honderdduizenden consumenten zullen dinsdag en woensdag dan ook weer 48 uur lang ‘Hunten’. „Eerdere Hunts hebben, door de geweldige deals maar ook door een drukbezocht forum, vele fans opgeleverd”, meldt iBOOD. Zij zullen, als de klok twaalf slaat, vol verwachting klaar zitten.

Drieduizend forumberichten

Ruben Camps (19) uit Nijmegen is zo’n fan, maar niet zozeer vanwege de aanbiedingen: „Ik ben nog student.” Camps - die notarieel recht studeert - koopt wel, maar geniet vooral van het online Hunt-forum. „Daarop vind je leuke winacties en ook wel drieduizend berichten in die twee dagen. Mensen die iets niet begrijpen, stellen er ook vragen. Of ze vragen of een bepaalde aanbieding al is langs geweest of hoe een bepaald product werkt. Als ik hen via het forum kan helpen, dan doe ik dat.”

Jacht op de iBOOD BOX

De Limburger volgt de Hunt vanaf dinsdag voor de vierde keer. Het laatste wat hij de vorige keer kocht, weet hij nog: „Een pannenset voor mijn moeder. De keer daarvoor de spraakassistent Google Home voor mezelf.” Camps heeft geprobeerd om de iBOOD BOX op de kop te tikken. „Absoluut, maar het probleem was dat ik er helaas niet doorheen kwam. Echt iedereen klikt erop. Ik moest toen maar opgeven.”

Snel reageren op meerdere schermen is handig tijdens de HUNT.

Komende nacht zit Camps stipt om twaalf uur klaar. „Ja hoor, lekker kijken.” Het blijft niet bij deze nacht. „Ik denk dat ik er wel een uurtje of twintig bij ben. Of nee, dertig misschien wel. De studie? Waar ik naartoe móet zal ik volgen, maar verder besteed ik de tijd aan de Hunt. Als er een pizza voor 1 euro langskomt, kan ik die als student natuurlijk niet laten lopen.”

Hunt vanuit een vakantiehuisje

Net als Camps durft Alexander Palm (30) uit Almere zich Huntfan te noemen. Wat heet: „Ik zit tijdens de komende editie met familie in een vakantiehuisje. 48 uur non-stop kijken zal lastig worden, maar ik zal het toch proberen te volgen, haha. Ik vind het echt leuk. Je kunt me dus wel een beetje fan noemen.” Palm koopt (‘niet bijzonder veel, maar ik ga natuurlijk wel steeds voor die 100 euro-BOX’) en is op het Forum actief. „Tijdens de laatste Hunt was ik er voor het eerst bij - ik was wel al iBOOD-lid - en heb ik gelijk een iBOOD BOX te pakken gekregen. Van een horloge tot een navigatiesysteem, van alles zat erin.” Hij kocht bovendien een oplader voor in de auto. „Die was maar een tientje, goeie deal.”

Stipt op tijd achter de laptop

Op het Forum kletst Palm met andere mensen. „Erg gezellig vond ik dat. Ik doe ook mee aan prijsvragen, waarbij ik er in november ook zelf eentje bedacht. In muziekvorm moest iBOOD toen op een zo leuk mogelijke manier worden aangeprijsd. De winnaar kreeg een cadeaubon van 20 euro.” Tijdens de start hoopt Palm er om twaalf uur stipt bij te zijn: „Dan slaapt de familie waarschijnlijk.”

Hoe werkt de Hunt?

• De Hunt is een 48 uur durende koopjesjacht op dinsdag 27 (start 00.00 uur) en woensdag 28 februari. Alle informatie vind je hier.

