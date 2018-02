Daghoroscoop Steenbok 8 Februari 2018

Tijdens je vakantie extra vroeg je bed uit zodat je een ligbed bij het zwembad kunt bemachtigen. De run op een goede plek wekt bij veel reizigers irritatie op, Thomas Cook en Neckermann willen daar iets aan doen.

De reisorganisaties gaan experimenteren met het reserveren van ligbedden bij hotelzwembaden. Voor de prijs van 25 euro mogen toeristen hun plek voor de rest van de vakantie vastleggen, onafhankelijk van de duur van hun verblijf.

GPS

Van tevoren kunnen de geïnteresseerde vakantiegangers op een plattegrond aangeven waar ze graag willen liggen. Hierbij krijgen ze informatie over de precieze ligging van de bedjes ten opzichte van allerlei faciliteiten en met behulp van gps wordt berekend welke bedjes wanneer in de zon liggen en wanneer in de schaduw.

Lees ook Dit zijn de mooiste zwembaden ter wereld Likeability of 4

„We beginnen met deze service in onze eigen hotels op de Canarische Eilanden. Vanaf deze zomer breiden we dit uit naar meerdere bestemmingen”, vertelt Carola Hoekstra aan het AD.

Overigens betekent dit experiment niet dat alle goede bedjes bezet zijn en de rest van de reizigers naar een fijne plek kan fluiten. Het is de bedoeling dat maximaal 20 procent van de ligbedden van tevoren gereserveerd kunnen worden.