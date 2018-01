Daghoroscoop Vissen 22 Januari 2018

(In samenwerking met Qmusic)

Oostenrijkse bergen, sneeuw maar ook veel zon, après-ski, schnitzels, glühwein en liveoptredens van OG3NE, Jax Jones en Gavin James. Klinkt als muziek in de oren, toch?

Het Oostenrijkse Zell Am See was de afgelopen dagen het decor voor het Q-hotel in de sneeuw. Radiostation Qmusic organiseerde het festijn tot en met dinsdag voor de dertiende keer. Zelfs als je nog nooit op de latten hebt gestaan, was er genoeg te doen. Zangtrio OG3NE, singer-songwriter Gavin James en dj Jax Jones waren ingevlogen om er voor de live aanwezige luisteraars, Qmusic-dj’s en zakenrelaties van het station een muzikaal festijn van te maken. Dj Jax Jones kwam zelfs eerder van zijn huwelijksreis terug om bij het sneeuwtripje aanwezig te zijn.

Après-ski: 'Het is vanaf de eerste minuut al een en al gezelligheid.'

Keileuke reis gewonnen

Luisteraars konden in de maand december een winterse reis winnen door een bijzonder kerstverhaal in te sturen. Lieke (25) uit Nijmegen was een van de gelukkigen. „Vorig jaar lag er op kerstavond een rat in mijn bed, doodeng! Maar wel een goed verhaal. En ik heb er nu wel een keileuke reis mee gewonnen. Het is vanaf de eerste minuut al een en al gezelligheid.” Voor luisteraars Alenka (39) en Ilona (40) was het helemaal een bijzondere trip. Ilona heeft afgelopen jaar voor het eerst kerst gevierd. Eerder kon dat nooit, omdat ze altijd Jehovagetuige was. ,,Er gaat een hele nieuwe wereld voor ons open, omdat we altijd heel streng hebben geleefd.”

Natuurtalentjes op de latten

Naast alle optredens en gezellige activiteiten zoals rodelen, een winterbarbecue en hilarische lunchquizzen, wordt er nog echt wel wat geskied. Een team van Nederlandse leraren stond elke ochtend weer te springen om Metro en alle Q-hotelgangers van de blauwe, rode of zelfs zwarte piste te begeleiden. Dennis (34) draait al heel wat jaren mee en kijkt er elk jaar weer naar uit om de Qmusic-dj’s en luisteraars les te geven. Soms zitten er echte natuurtalenten tussen. Zoals YouTuber Nanne Meijer die nog nooit eerder op ski’s had gestaan, maar na twee uurtjes als een volleerd wintersporter van de berg zoefde. Ondergetekende had er iets meer moeite mee en hield er na een stukje snowboarden op de rode piste welgeteld zestien blauwe plekken aan over. Mooi souvenir, zullen we maar zeggen.

De zusjes OG3NE genoten met volle teugen.

Teterreteterre

s’ Avonds werd het Q-hotel omgetoverd tot een concertzaal, waar de dj’s van Q-music het publiek op heerlijke foute après-skinummertjes trakteerden. ,,Er is zo veel gezelligheid, je vergeet dan eigenlijk dat je staat te hossen op muziek die je normaal nooit luistert. En ook al sta je in zo’n warme hut te zweten in je dikke coltrui, dat maakt op dat moment allemaal niets uit. Ik vind het enig!”, aldus YouTuber Nienke Plas. En net op het moment dat je dacht ‘ik kan geen ‘teterreteterre’ meer horen’, kwam er een artiest met een spetterend optreden. De meiden van OG3NE zorgden ondanks de warme skikleding door hun prachtige performance meerdere keren voor kippenvelmomentjes. De zusjes vermaakte zich de rest van de avond trouwens prima en dansten vrolijk mee op après-skihits als Schatje Mag Ik Je Foto en Vrouwke.

Skiën en snowboarden maakt dorstig.

Jägerbombs en water

De dansvloer is de plek waar artiesten samen staan te dansen met de luisteraars, waar Jägerbombs worden afgewisseld met water (er moet ook nog een beetje gewerkt worden). En de plek waar ‘je dansjes doet die je eigenlijk niet op je werk zou moeten doen’, aldus een luisteraar.

Het zijn Qmusic-feestdagen waar je muzikale hoogtepunten beleeft, nieuwe vrienden maakt en waar je nog jaren op kunt teren. Wanneer mogen we weer?

Binnenkort zie je op deze site een video van de reis.

DJ Joep Roelofsen met Marieke Elsinga, die verslag deed voor RTL Boulevard.

