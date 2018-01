Daghoroscoop Boogschutter 27 Januari 2018

(In samenwerking met Always)

In de puberteit daalt het zelfvertrouwen van meisjes niet een beetje, maar enórm. Recent onderzoek toont namelijk aan dat 96 procent van de meisjes bang is om te falen tijdens de puberteit. Hun angst is soms zo sterk dat meer dan de helft van de puberende meiden kansen laat liggen en minder snel nieuwe dingen durft uit te proberen.

Helemaal niet erg

Dat moet anders!, vindt Always, wereldwijd voorloper in de zorg voor meisjes en vrouwen en het nummer één-merk in bescherming tijdens de menstruatie. Dinsdag is de campagne #LikeAGirl van start gegaan. Always wil meisjes laten zien dat het helemaal niet erg is om te falen en dat je het zelfs nodig hebt om te blijven leren en te groeien.

Persoonlijke Pip

Pip Pellens is als gezicht aan de campagne verbonden. Zij speelt de hoofdrol in een #LikeAGirl-video en vertelt daarin haar persoonlijke verhaal. De actrice die Nederland als tiener leerde kennen als Wiet in Goede Tijden, Slechte Tijden en nu elke maandag te zien is in de SBS 6-serie Zomer in Zeeland: „Onwijs leuk. Ik ben blij dat de video nu naar buiten komt, want we zijn er al een tijdje mee bezig. Nu is het eindelijk zover.”

Nog wat cijfers uit het onderzoek: voor 86 procent van de Nederlandse meisjes is de sociale druk om succesvol te zijn van negatieve invloed op hun angst om te falen. 91 procent van de meisjes gelooft meer zelfvertrouwen te kunnen hebben, als ze het in hun puberteit niet erg zouden vinden om te falen. 55 procent van hen ervaart de puberteit maar als een lastige tijd, waarin er veel van hen gevraagd wordt op school, door ouders en door vrienden.

Het #LikeAGirl-shirt.

Door dit soort cijfers wilde Pip Pellens maar wat graag het gezicht van de #Like a Girl-campagne zijn. „Ik sta heel erg achter de kracht van de vrouw en van meisjes. Ik kom zelf uit een meidengezin, ben opgegroeid met twee jongere zusjes. We hebben altijd de support van onze ouders gehad om te doen wat we willen doen. We hebben de ruimte gehad om erachter te komen wat onze dromen zijn en om die na te jagen. Daar hoort ook bij dat je af en toe faalt. Ik heb van mijn ouders heel erg geleerd dat dat niet erg is.”

Bang om fouten te maken

Want tja, ook Pip - 24 jaar nu - was niet altijd de tiener vol zelfvertrouwen. Ga er maar aan staan: ze was 16 toen zij auditie deed voor de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. „Ik moest helemaal in mijn eentje auditeren en het duurde heel erg lang voor ik bericht kreeg dat ik de rol had. Ik was in die tijd bang om fouten te maken. Soms nog steeds hoor! Ik ben nu natuurlijk heel blij dat ik fulltime kan acteren, maar de weg ernaartoe was niet altijd makkelijk. Tijdens de puberteit werd ik heel onzeker. Ik vond het lastiger en daardoor ook minder leuk om naar audities te gaan. Of ik ging helemaal niet, omdat het voor m’n gevoel toch niet zou lukken. Ik kreeg soms ook het gevoel dat ik tijdens een auditie faalde en dacht dan ‘oh nu zien ze dat ik het niet goed doe’.”

Gelukkig raakte zij over haar onzekerheden heen, maar dat ging niet vanzelf: „Mijn ouders moedigden me aan om te praten over mijn twijfels en onzekerheid. Ze leerden me dat ik niet op moest geven en het soms juist goed is als iets mislukt. Dat je nee hebt en ja kunt krijgen. Toen besefte ik dat ik mezelf alleen maar kon verbeteren én een betere actrice kon worden, als ik van mijn fouten kon leren.”

Pip kreeg ook in de gaten dat een afwijzing niet altijd aan haar lag. Dat een castingbureau toch liever een roodharige actrice in ‘het plaatje zag’ dan blonde Pip. „Het lag soms buiten mijn macht en dat stelde me gerust. Vanaf toen dacht ik bij alles: blijven proberen.”

We zaten op Hyves

Ze geeft dat de tieners van nu met de #LikeAGirl-campagne heel graag mee, maar beseft ook dat het effect van social media nu veel heftiger is dan in haar eigen puberteit. „Ik weet nog dat op mijn middelbare school maar een paar kinderen een blackberry met internet hadden. En dat we op Hyves zaten. Social media speelt een grote rol als het om #LikeAGirl en dus het zelfvertrouwen van meisjes gaat. Pip: „Je kunt zo gemakkelijk meten en vergelijken met anderen. Als een vriendinnetje van jou honderd likes heeft en jij vijftig, dan voelt het gelijk alsof je geen leuke foto hebt gepost. Het hangt niet meteen vast aan falen, maar het voelt wel zo. Door social media en wat al die influencers die uit de grond worden gestampt allemaal posten, krijgen meisjes niet bepaald een heel goed zelfbeeld.”

Volgende keer beter

De daling in het zelfvertrouwen bij meisjes moet stoppen, vinden Always en Pip. „We willen het gevoel dat falen iets slechts is laten vervagen”, zegt de in Naarden geboren actrice. „Falen moet als een ding worden gezien dat iets beter maakt, dat je sterker maakt. Falen is normaal. En goed zelfs, want het maakt je beter. Als iets een keer niet lukt, dan hoef je niet te balen. Dan denk je ‘okay, ik ga het de volgende keer nog beter doen of op een andere manier proberen’. Dan lukt het misschien wel.”

De #LikeAGirl-video met Pip wordt wijdverspreid, online en op tv. „Ook in de Kruidvatwinkels zul je de campagne voorbij zien komen. Op verpakkingen van Always staat een actie waarbij je een meet & greet met mij kunt winnen. Met een groep van ongeveer twintig winnaars gaan we komend voorjaar over #LikeAGirl praten en een hele leuke middag beleven. Als meiden iets willen leren over acteren of bijvoorbeeld over stevig in je schoenen staan, dan gaan we dat allemaal proberen. Als in een leuke masterclass.”

Deel je #LikeAGirl-verhaal

Meisjes die hun eigen verhaal willen delen, wordt opgeroepen om dat met de hashtag #LikeAGirl te doen. „Zo kunnen ze elkaar inspireren om door te gaan als iets een keer niet lukt.”

„Ik hoop dat we met #LikeAGirl heel veel meiden gaan helpen”, besluit Pip. „En dat we ze van hun faalangst af krijgen. Try, fail, learn en keep going zou ik tegen alle meisjes willen zeggen. Dat is het motto van de campagne. Probeer over je eigen faalangst heen te gaan en probeer iets nog een keer. Daar word je alleen maar beter van. Ik hoop dat we met #LikeAGirl echt het verschil kunnen maken.”

Lees ook Veel reacties bi-meisjes op personage Pip Pellens Likeability of 4

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar