Maandhoroscoop Waterman Januari 2018

Deze maand kun jij het paradijs op aarde beleven. Het lijkt alsof je bijna wordt gedwongen die dingen te doen die je zo graag doet en om echt helemaal jezelf te zijn. Je voelt je waarschijnlijk op en top gewaardeerd door je omgeving en je mag er helemaal zijn. Al kan het even moeilijk zijn om echt te zijn wie je werkelijk bent en al moet je daar echt even aan wennen, niets zal uiteindelijk zo bevredigend zijn. Een betere periode is er niet, deze maand is iedereen toch wat milder gestemd en eerder geneigd zich wat flexibeler op te stellen.