Maandhoroscoop Vissen Januari 2018

Jij voelt je erg onzeker als het gaat om je gevoelsleven. Toon je gevoelens, hoe moeilijk dat ook is voor jou. Neem iemand in vertrouwen die jou zeer na staat, bijvoorbeeld je partner of, als je geen partner hebt, een goede vriend of vriendin. Laat je leiden door hem/haar, geef hem of haar jouw vertrouwen. Praat over je diepste gevoelens en wensen. Zoek tevens afwisseling op seksueel gebied. Dat laat onbekende en opgekropte spanningen en emoties verdwijnen. Doe dit natuurlijk niet alleen, maar samen met je partner als je een partner hebt.