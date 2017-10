Weekhoroscoop Vissen Week 42 2017

Accepteer de mensen in je omgeving zo als ze zijn. Plak ze geen ideaalbeeld op, dat leidt tot teleurstellingen. Laat mensen in hun waarde en je wordt aangenaam verrast. Deze week krijg je de kans om dat te ervaren. Laat die kans niet glippen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!