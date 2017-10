Weekhoroscoop Steenbok Week 40 2017

Je bent er deze week niet helemaal bij met je hoofd. Wat je ook doet, je kunt je niet concentreren. Waar ben je mee bezig? Als iets zo belangrijk is neem er dan ook echt de tijd voor. Dan heb je daarna de energie om je op andere dingen te concentreren.

