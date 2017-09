Maandhoroscoop Waterman Oktober 2017

Voor jou is het deze maand erg belangrijk dat je de harmonie bewaart in je familie en je vriendenkring. Je bent nou eenmaal iemand die slecht tegen onrust kan, je houdt van structuur en zekerheid. Lopen relaties met andere mensen onverwachts stroef dan kun jij daar zelfs fysieke klachten aan overhouden, als je er lang genoeg niets aan doet. Neem jezelf dus in bescherming deze periode. Zorg dat je duidelijk naar voren brengt wat jij wilt en wat opmerkingen van andere mensen met jou doen. Daar hoef jij je niet voor te schamen, daar zou die ander zich voor moeten schamen.