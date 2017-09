Maandhoroscoop Vissen Oktober 2017

Jij denkt salarisverhoging te krijgen en geeft vast wat geld uit voordat je zekerheid hebt. Ai, als dat maar goed gaat! Het is ook wel een beetje erg dom om geld uit te geven dat je nog helemaal niet hebt. Het kan immers nog heel erg tegenvallen en dan zit jij met een begrotingstekort dat nog wel eens hoog kan oplopen. Wacht dus liever nog even geduldig af of en hoeveel jouw inkomen omhoog gaat. Daarna heb je nog tijd genoeg om dat extra geld uit te geven. Misschien kun je ook wat opzij zetten als appeltje voor de dorst.