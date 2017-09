Maandhoroscoop Steenbok Oktober 2017

Deze maand staat voor jou in het teken van omvorming. Je wilt die persoon worden die je al zo lang wilt zijn. Nu is de tijd aangebroken om er voor te gaan. Je bent duidelijk aan het bepalen welke nieuwe wegen je wilt bewandelen en hoe je het voor elkaar gaat krijgen. Gelukkig kun je op je partner rekenen tijdens dit proces, zolang je hem of haar daarbij betrekt. Doe je dat niet dan heb je kans dat je partner op een dag naast een voor hem of haar vreemde wakker wordt. En dat kan natuurlijk niet jouw bedoeling zijn.