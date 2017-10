Daghoroscoop Vissen 17 Oktober 2017

Je bent teleurgesteld in jezelf vandaag, omdat je niet voldoet aan jouw eigen ideaal beeld. Onzin! Dat beeld leg je jezelf op, niemand verwacht dit van jou behalve jij. Kijk eens wat objectiever en eerlijker naar je handelen.

