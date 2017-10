Daghoroscoop Vissen 14 Oktober 2017

Jouw behoeftes gaan vandaag uit naar uitzoeken van emotionele banden en wortels. Je zoekt steun in jezelf en wilt een individu zijn. Je wilt nu eindelijk op je eigen benen kunnen staan. Afhankelijkheden zul je vermijden.

