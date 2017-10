Daghoroscoop Stier 24 Oktober 2017

Je bent een flapuit vandaag. Probeer voor alles je zelfbeheersing te bewaren, want dit kan je veel schade toebrengen. Bedenk dat je reputatie, goede naam en financiële status op het spel staan.

