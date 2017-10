Daghoroscoop Schorpioen 14 Oktober 2017

Ben je bang om oud te worden? Volwassenheid is geen straf, het brengt natuurlijk verantwoordelijkheden met zich mee, maar daar staan allerlei vrijheden tegenover. Echt, probeer het maar eens.

