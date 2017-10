Daghoroscoop Ram 9 Oktober 2017

Je voelt je vandaag onrustig. Je moet waarschijnlijk een paar onprettige beslissingen nemen of uitvoeren op het werk. Gelukkig kun je rekenen op steun vanuit het thuisfront. Daar voelt men helemaal met je mee.

