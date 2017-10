Daghoroscoop Ram 11 Oktober 2017

Je krijgt de mogelijkheid jouw vriendschappen te verdiepen. Ook je relatie met je geliefde valt daar onder. Dat kan echter betekenen dat er ruzies ontstaan. Daar moet je niet van schrikken, zo kom je, als jij je best doet, juist dichter bij elkaar.

