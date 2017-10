Daghoroscoop Maagd 16 Oktober 2017

Je komt midden in een discussie terecht waar je eigenlijk niets mee te maken hebt. Dat is waarschijnlijk gelijk ook de reden dat je een uitstekende bemiddelaar bent. Jij ziet kans beide partijen weer op één lijn te krijgen.

