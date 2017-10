Daghoroscoop Leeuw 6 Oktober 2017

Het bereiken van jouw doel is vooral afhankelijk van het doel dat jij jezelf gesteld hebt. Stel geen onbereikbare doelen. Dat leidt alleen maar tot een frustratie die je jezelf aandoet.

