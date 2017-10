Daghoroscoop Leeuw 23 Oktober 2017

Als je iets tot een goed einde hebt gebracht, mag je daar best trots op zijn. Ga niet meteen door met een volgend doel, geniet van je behaalde resultaat en laat je prestatie ook werkelijk tot je doordringen.

