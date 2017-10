Daghoroscoop Kreeft 25 Oktober 2017

Zorg ervoor dat je mensen niet in verlegenheid brengt. Daar zul jij jezelf uiteindelijk ook niet prettig bij voelen. Het is verstandig om tijdig openheid van zaken te geven en gewoon eerlijk te zijn.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!